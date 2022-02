SAS kan ende i store problemer. Større end de i forvejen er. I hvert fald hvis de taber den sag, som Dansk Pilotforening hiver dem i Arbejdsretten for.

Ifølge foreningen forsøger SAS at omgå en overenskomst, der lyder på at de 560 piloter, som blev fyret af SAS under coronapandemien, har ret til at blive genansat inden for fem år, hvis der er brug for dem.

I stedet har SAS ansat andre piloter gennem et datterselskab. Og hvis retten finder frem til, at SAS har gjort noget forkert, kan det blive fatalt for SAS. Det fortæller luftfartsekspert og redaktør på mediet Check-in Ole Kirchert Christensen til B.T.

»Skulle SAS gå hen og tabe den her sag i retten, så er de tvunget til at tage alle de piloter ind, før de ansætter andre i nye selskaber, og så får vi et SAS, som bliver meget, meget tungt omkostningsmæssigt.«

»Det vil være en tung klods om benet, hvis det er tilfældet. Det vil gøre, at de har svært ved at konkurrere i markedet,« siger han.

Og ifølge Ole Kirchert Christensen er der en helt bestemt årsag til, at SAS kunne have et større incitament for at ansætte piloter i et datterselskab.

»Man kan kun komme tilbage i det selskab, man var ansat i før, såfremt der er beskæftigelse til det, men det bliver ikke i samme omfang, fordi SAS ekspanderer i nye selskaber.«

»Der kan de producere billigere og mere fleksibelt, end de kan på den gamle overenskomst, og det er jo en måde at omgå den her aftale på, hvis man ser det fra piloternes synspunkt,« siger han.

Altså forsøger SAS ifølge Ole Kirchert Christensen at reducere i sine omkostninger.

»SAS har behov for at få nogle lavere omkostninger for at kunne konkurrere med lavprisselskaberne.«

»Og for at kunne gøre det, bliver man nødt til at flytte noget af produktionen over i nye selskaber, der har en anden overenskomst,« siger han.

SAS har længe kørt med en ringe økonomi, som primært blot bliver holdt i live af den danske og svenske stat. Derfor vil det give mening at kæmpe for at reducere i omkostningerne.

SAS er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.