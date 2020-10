Det kraftigt decimerede flyselskab SAS har fredag fået en gedigen presbold.

Inden 15. november skal det kriseramte selskab tilbagebetale alle de kunder, der fortsat venter på at få deres penge tilbage fra aflyste rejser. Det kan blive svært at nå.

Det vurderer aktieanalysechef hos Sydbank, Jacob Pedersen.

»Det vil være en presbold at nå igennem den gigantiske bunke af refusioner, der ligger,« siger han.

SAS gennemførte i september en rekapitalisering, der sikrede det delvist statsejede flyselskab ti milliarder kroner.

Så det er ikke et pengemæssigt problem at tilbagebetale kunderne, mener Jacob Pedersen.

»SAS har sørget for at få penge fra en rekapitalisering, så de har penge nok i kassen, og det bør ikke være et problem i forhold til at få betalt kunderne tilbage,« siger han.

Derimod er udfordringen anderledes banal. SAS har nemlig fyret rundt regnet halvdelen af de ansatte i administrationen, anslår Jacob Pedersen.

»Så helt lavpraktisk kan det være en udfordring at nå det til tiden. For er der hænder nok? SAS har 30 millioner kunder om året, og de har lige skilt sig af med halvdelen af medarbejderne,« siger han.

Dertil kommer, at mange i SAS arbejder hjemmefra. Så organisationen er antageligt ikke så velfungerende, som den plejer at være.

»SAS har i det store hele kommunikeret, at genopbygningen af administrationen skal foretages fra nul,« siger Jacob Pedersen.

Det er uklart, hvor mange penge SAS skylder kunderne, ligesom det er uklart, hvor mange personer, der har penge til gode. Det fremgår ikke af prospektet, den økonomiske redningsplan, som aktionærerne stemte igennem i september, forklarer Jacob Pedersen.

Det er Trafikstyrelsen, der fredag har meldt ud, at 12 flyselskaber, heriblandt SAS, har indtil 15. november til at tilbagebetale kunder, der har anmodet om refusion før 1. oktober.

Sker det ikke, kan flyselskaberne ende med at blive politianmeldt.

Det vil formentlig munde ud i en bøde, antager Jacob Pedersen. Men den bøde vil i så fald være for intet at regne sammenlignet med det astronomiske tab, SAS lider hver eneste måned som følge af, at flyene står stille på asfalten.

Derfor er det snarere et blakket ry, SAS skal frygte at få.

»SAS skal huske på, at selvom det ikke gør økonomisk ondt, så kan det gøre ondt på omdømmet. Mange har høje forventninger til SAS, der må bære det kors, at de skal opføre sig bedre end alle andre. Og det er ikke let i en livstruende situation,« siger Jacob Pedersen.