Efter 34 år er Palle Skov Jensen fortid i Jensens Bøfhus, som han selv startede fra grunden. Og det kan faktisk blive det fallerede bøfimperiums redning, vurderer ekspert.

»Den nye konstellation er den eneste reelle mulighed for at skabe et turn around,« siger brandingekspert og indehaver af The Brand Agency, Carsten Herholdt, som har fulgt Jensens Bøfhus tæt gennem flere år.

Avisen Danmark afslørede mandag, at Palle Skov Jensen forlader Jensens Bøfhus' bestyrelse i forbindelse med, at otte fynske rigmænd har overtaget restaurantkæden.

Det giver de nye ejere muligheden for at give Jensens Bøfhus en tiltrængt ny start - før det er for sent.

»Grundlæggeren sidder ikke længere for bordenden og angiver kursen. På den måde er der åbnet et såkaldt 'strategic window'. En gennemgribende justering af konceptet og brandet kan derfor gennemføres,« siger Carsten Herholdt.

Men det vil kræve både knofedt, tålmodighed og en klokkeklar strategi for at få danskerne til igen at elske Jensens Bøfhus, der kom ud af 2017 med et underskud på hele 163 millioner kroner og kun blev holdt i live takket være en låneaftale på 160 millioner kroner med den svenske bank SEB.

»De otte rigmænd skal være sig bevidst, at forretningen sandsynligvis har brug for tre til fem år, før bøfhuset kan være tilbage på sporet. Det tager lang tid at genopbygge et brand og en forretning, så den igen er rentabel,« siger Carsten Herholdt til B.T.

Jensens Bøfhus kæmper for sin overlevelse. I forsøg på at tiltrække nye kunder skiftede kæden en række retter på menukortet ud, men det skræmte bare kunderne væk. Nu er den velkendte rejecocktail tilbage ligesom det gamle logo. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jensens Bøfhus kæmper for sin overlevelse. I forsøg på at tiltrække nye kunder skiftede kæden en række retter på menukortet ud, men det skræmte bare kunderne væk. Nu er den velkendte rejecocktail tilbage ligesom det gamle logo. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

Men for at det overhovedet skal kunne lade sig gøre at få Jensens Bøfhus på ret køl til den tid, skal de nye ejere allerede nu udstikke en kurs for fremtiden.

»Ejerne bliver nødt til at tage et svært valg: enten skal de stå fast på deres oprindelige koncept, eller også skal de tilpasse deres koncept til markedet,« siger Carsten Herholdt.

Udfordringen er at få genoplivet et brand, som har været i frit fald gennem mange år.

Jensens Bøfhus blev i sin storhedstid et af familien Danmarks foretrukne spisesteder ved at tilbyde billig mad, der lignede et rigtigt måltid og ikke bare var fast food. Men siden har kundernes vaner ændret sig - og den udvikling har Jensens Bøfhus ikke formået at tilpasse sig.

»Pludselig er det et hit med caféburgere, og store madhaller som Street Food i Aarhus vinder indpas. Forbrugerne efterspørger derfor ikke den samme type Jensens Bøfhus som tidligere. Hvis bøfkæden derfor skal have en berettigelse, skal de revitaliseres,« siger Carsten Herholdt.

Så selvom det må koste et opgør med dele af det DNA, som i mange år gjorde Jensens Bøfhus til en guldrandet forretning - bøf, sauce og softice - er det nødvendigt at nyudvikle konceptet og finde en ny placering på markedet.

»For mig at se er det den mest gangbare vej at gå,« pointerer Carsten Herholdt.

Ifølge Finans havde Jensens Bøfhus 24 restauranter i Danmark i juni. Blot et år forinden var der 44. Jensens Bøfhus har også restauranter i Sverige og Norge.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra den nu forhenværende ejer af Jensens Bøfhus, Palle Skov Jensen.