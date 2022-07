Lyt til artiklen

Aktionærerne i SAS har mere eller mindre mistet alt.

Det er den kontante udmelding fra Per Hansen, der er investeringsøkonom ved Nordnet.

»Hvis man har været aktionær i fem år i SAS, så har man mere eller mindre mistet 95 procent af sine penge,« siger Per Hansen som tænkt eksempel.

Per Hansen understreger over for B.T., at selvom strejken ophørte i morgen, så er løbet kørt rent økonomisk for SAS og aktionærerne.

»Situationen for aktionærerne er forfærdelig. Simpelthen forfærdelig. De er som humblebien, der flyver videre og ikke ved, at de trodser naturloven,« siger Per Hansen.

I skrivende stund er én SAS-aktie 36 øre værd. Udviklingen på SAS-aktien den seneste tid ligner en rutschebane, der går nedad.

»Økonomien i SAS er ringe. De går ikke i konkurs fra i dag til i morgen, men de har brug for nye penge,« siger Per Hansen.

Det menes, at SAS taber 70 millioner kroner om dagen på strejken.

»Økonomien ser forfærdelig ud. Vil du have dine aktier, som ikke er særlig meget værd?«

»Eller vil du gerne vente og blive udvandet i den kapitaludvidelse, som kommer? Uanset hvordan det ser ud, så ser det meget svært ud,« udtaler Per Hansen.

Men er der intet håb for aktionærere i SAS?

»Der er et spekulativt håb i, at dem, der investerer, gør det dag til dag. Hvis de investerer i håbet om, at der kommer en positiv nyhedsstrøm, så kan de måske komme ud med noget.«

»Hvis der blev indgået en aftale med piloterne i morgen - næsten ligegyldigt hvilken aftale - så ville investorerne tænke, at SAS er reddet. Det ville formentlig få aktien til at stige med 10 til 20 procent,« siger Per Hansen.

Men investeringsøkonomen tilføjer, at det stadig ikke ville ændre ved SASs økonomiske situation, som mangler én bestemt ting - kapital.

»SAS kommer lige meget hvad til at tabe penge. De mangler nyt kapital, og hele situationen bliver ikke ændret, selvom strejken ophører i morgen,« siger Per Hansen.

SAS bad i sidste uge om at komme under en såkaldt chapter 11-rekonstruktion i USA, og det er blevet godkendt.

Det betyder, at selskabet i de kommende måneder skal forhandle med kreditorerne i et forsøg på at redde selskabets økonomi.