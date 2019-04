Lars Larsens dyne-imperium tæller over 2.700 butikker, men ambitionerne rækker langt videre. Det fortæller han, mens han åbner den første butik i land nummer 51, Irland.

Ifølge partner i Deloitte med ekspertise i internationale industrivirksomheder, Henrik Vedel, er der også god ræson i at åbne foreløbigt 15 butikker yderligere.

For det giver ‘Dyne-Larsen’ mulighed for at lave endnu billigere indkøb til sine forretninger, og det har generelt har været en af ‘Købmandens’ store styrker gennem nøjagtig 40 år.

»Det er meningsfuldt, fordi han øger sin købsvolumen, når han bliver ved og ved med at udvide.«

» Samtidig har han garanteret et setup, hvor - hvis han er det mindste nervøs for, at det bliver en dårlig forretning - kan nedskalere igen. Blandt andet ved at benytte lejede lokaler,« siger Henrik Vedel.

Lars Larsen fejrer 2. april 40 års jubilæum, men potentialet er slet ikke udtømt for Jysk endnu, mener Henrik Vedel og giver et bud på, hvad succesopskriften har været.

»Han har haft en gruppe af betroede folk omkring sig, rådgivere, finansieringskilder og i direktion, som han har været enormt trofast over for. Og de har samtidig været trofaste overfor ham. Det giver et stærkt teamwork.«

Og så har Lars Larsen ikke mindst været overbevist om egne evner som købmand.

Lars Larsen ses her i den første Jysk i Irland. Pressefoto Vis mere Lars Larsen ses her i den første Jysk i Irland. Pressefoto

»Jeg læste hans husstandsomdelte bog, og der bed jeg mærke i, at han har været meget tro mod sine egne holdninger til, hvordan man driver forretning. Han vil ikke have for mange dygtige folk ind udefra, for så bliver han bare fristet af deres ideer, har han en gang udtalt.«

»Han har haft en næse for, hvordan man køber ind, og man skal huske, at indkøb er lige så vigtigt som salg,« fortsætter han.

Og så er der Lars Larsens jyske pålidelighed og jordbundethed, der er gået rent hjem hos mange.

»Han har været dygtig til at iscenesætte sig selv. Han trækker jo stadig sig selv ind i reklamerne. Det er forbløffende, at han formår at appellere til det segment, han sælger til, når han er milliardær. Det er nok fordi, han er fuldstændig rodfæstet og taler på en helt jævn og normal måde,« siger Henrik Vedel.