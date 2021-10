Selskabet bag Facebook, Instagram og Messenger har i lang tid fået kritik fra flere kanter. Men det er hverken dårlig presse eller image, der er årsagen til, at selskabet nu skifter navn.

Sådan lyder det fra chefredaktør på Euroinvestor Simon Richard Nielsen, der er uddannet økonom og følger markedet tæt.

Torsdag afslørede Facebook-stifter og CEO Mark Zuckerberg, at selskabet skifter navn til Meta.

Ifølge Simon Richard Nielsen er navneskiftet startskuddet til en helt ny satsning.

»Det er meget større, end den kritik Facebook har fået. Det her er en fremtidssikring,« siger Simon Richard Nielsen.

Navneskiftet kommer ellers efter, at selskabet bag Facebook er beskyldt for både at drive ulovlig monopolvirksomhed og for at se stort på Instagrams negative indvirkninger på især yngre piger. Det skriver Ritzau.

Ligesom at virksomhedens brug af algoritmer har vakt kritik.

Men det er altså ikke nok til at få så stort et selskab til at skifte navn, lyder det fra Simon Richard Nielsen.

»Det, de gør med Meta, er langt større, end bare en rebranding, fordi de har fået dårlig presse. Det her er et kæmpe sats. Det er et helt nyt forretningsområde.«

Lige nu er Meta i gang med at udvikle en ny infrastruktur, ligesom selskabet udviklede Facebook.

Mark Zuckerbergs store satsning er det såkaldte Metavers. Et nyt univers, som man kan tilgå via VR-briller, og hvor man kan interagere med blandt andet kolleger og venner og shoppe virtuelt.

Simon Richard Nielsen tager hatten af for Mark Zuckerberg.

»De står med en strategisk beslutning om, hvorvidt de skal blive ved med at tjene penge, eller om pengene skal bruges på noget nyt.«

Og Mark Zuckerberg har altså valgt den sidste løsning.

»For at det kan lykkes, vil det kræve sindssygt store investeringer.«

»De penge, han bruger til de her investeringer, er jo selskabets overskud«, siger Simon Richard Nielsen.