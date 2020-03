Rejseselskabet Apollo giver nye kunder muligheden for at få én gratis ombooking af deres rejse, såfremt de skulle være usikre på forholdene på deres rejsedestination.

Det fortæller salgschefen hos Apollo Danmark, Glenn Bisgaard, til B.T.

»Det er jo et tilbud, som breder sig mere og mere, og det her er ment som en service fra vores side af,« siger Glenn Bisgaard og fortsætter:

»Man kan flytte rejsen, hvis man sidder og er lidt usikker på, hvorvidt man skal tage afsted, fordi man ikke ved, hvad der kommer til at ske i løbet af det næste stykke tid,« siger han.

Flere europæiske byer er næsten mennesketomme, efter coronavirussen har bredt sig i Europa. Nu får rejsende hos Apollo mulighed for at ombooke deres rejser uden ekstra omkostninger, hvis de eventuelt skulle blive usikre på situationen ved deres rejsedestination. Her ses Den Spanske Trappe i Rom. Foto: CLAUDIO PERI Vis mere Flere europæiske byer er næsten mennesketomme, efter coronavirussen har bredt sig i Europa. Nu får rejsende hos Apollo mulighed for at ombooke deres rejser uden ekstra omkostninger, hvis de eventuelt skulle blive usikre på situationen ved deres rejsedestination. Her ses Den Spanske Trappe i Rom. Foto: CLAUDIO PERI

Tilbuddet gælder for kunder, der bestiller en sommerrejse hos Apollo mellem 5. marts og 31. marts med afrejse i perioden 13. april til 4. oktober 2020. Det sker, efter Glenn Bisgaard tidligere har fortalt B.T., at rejseselskabet i øjeblikket oplever en nedgang på 35 pct. som følge af virussen.

Apollos ombookingsbeskyttelse giver samtlige rejsende på den pågældende booking mulighed for at ombooke én gang frem til to uger før planlagt afrejse uden at skulle betale ekstra, såfremt turen har afrejse inden 31. december i år.

Ifølge den ansvarshavende redaktør på mediet Check-in.dk, Ole Kirchert Christensen, er den type tilbud ikke hverdagskost for de rejsende.

»Jeg kan ikke huske, at det har været gjort i nyere tid. Under den islandske askesky i 2010 eller under finanskrisen gjorde man det ikke,« siger Ole Kirchert Christensen.

Patientstue og udstyr på Hvidovre Hospital er klar i tilfælde af, at coronasmittede skal behandles på hospitalet. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Patientstue og udstyr på Hvidovre Hospital er klar i tilfælde af, at coronasmittede skal behandles på hospitalet. Foto: Ida Marie Odgaard

Ole Kirchert Christensen fortæller, at muligheden for gratis ombooking er en praksis blandt rejse- og flyselskaber, som er begyndt at skyde frem inden for den seneste uge, efter coronavirussen breder sig yderligere dag for dag.

»De gør det for at stimulere markedet, i og med at efterspørgslen er svækket i øjeblikket. Folk er jo usikre på, hvad de kommende uger kommer til at bringe.«

Tilbuddet vækker dog ikke per automatik uhæmmet begejstring alle steder. Administerende direktør hos Danmarks Rejsebureau Forening Lars Thykier mener nemlig, at tilbuddet kun er første skridt i den rigtige retning for rejseselskaberne.

»Det er bedre end ingenting, og det er et skridt i den rigtige retning, men skal man have kunderne med, så tror jeg, at man skal gøre det gratis helt at afbestille rejserne,« siger han og tilføjer:

Tidligere fredag blev der afholdt pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet, hvor det blandt andet blev anbefalet, at sportsbegivenheder og andre arrangementer med over 1000 deltagere skulle udskydes eller aflyses. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Tidligere fredag blev der afholdt pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet, hvor det blandt andet blev anbefalet, at sportsbegivenheder og andre arrangementer med over 1000 deltagere skulle udskydes eller aflyses. Foto: Liselotte Sabroe

»Som rejsende har du ikke den sikkerhed, at du kan fortryde helt. Du kan godt fortryde og få rejsen udskudt, men du kan ikke fortryde og få pengene igen. Det tror jeg simpelthen er vigtigt i den her tid, at du kan sige tak, men nej tak,« siger Lars Thykier.

Sådan skal man dog som kunde ikke regne med, at det bliver. Ifølge Ole Kirchert Christensen ønsker selskaberne nemlig ikke at miste deres kunder.

Han fortæller, at det er normalt for virksomheder, at de hellere vil have, at 'folk vælger en anden vare på hylden', end at de helt fortryder købet, når først virksomhederne har fået penge for et produkt.

Ole Kirchert Christensen understreger dog samtidigt, at Apollos tilbud om én gratis ombooking ikke er et krisetegn, men et værktøj til at øge markedsefterspørgslen, som i øjeblikket lider under coronavirussen.