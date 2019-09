Der er god grund til at tro, at det danske rejseselskab Spies vil overleve, selvom ejerselskabet Thomas Cook er gået i betalingsstandsning og har begæret konkurs.

Det vurderer Jacob Pedersen, som er aktieanalysechef hos Sydbank, hvor han følger luftfartsbranchen tæt.

»Spies er ikke konkurs blot fordi, Thomas Cook er konkurs,« siger han.

For nok er en gigant faldet efter 178 år, hvilket lige nu påvirker Spies-afgange fra Kastrup og Billund, men det medfører heldigvis ikke nødvendigvis, at Spies som selskab også pludselig er fortid.

For der vil være masser af kreditorer med penge i Thomas Cook, der har stor interesse i at lade Spies være på vingerne, fortæller Jacob Pedersen.

»Der er kreditorer, som nu skal forsøge at få penge ind fra alt, der kan realiseres, så de vil se på, hvad der kan sælges fra og hvad, man kan få andre til at overtage,« siger han.

Kommunikationschef hos Spies Lisbeth Nedergaard sagde inden betalingsstandsningen at 'man skal vide som rejsende, at Spies er et sundt selskab.'

»Står det til troende, så vil der være andre aktører i branchen, som vil overtage selskabet,« vurderer Jacob Pedersen.

Det kræver dog, at der findes en køber med penge nok til at overtage selskabet.

Under alle omstændigheder mener Jacob Pedersen, at kreditorerne alt andet lige vil forsøge at holde gang i Spies for at holde værdien oppe på selskabet, inden det skal sælges videre.

»Jeg er helt overbevist om, at mange dele af Thomas Cook bliver forsøgt solgt fra og videreført,« siger han og fortsætter:

»I øjeblikket er der flere spørgsmål end svar, og der er meget turbulens lige nu. Vi ved ikke, hvordan Spies vil blive påvirket, men på et eller andet tidspunkt vil der komme vished for en ny ejerstruktur.«

Spies-rejsende er mandag ramt af Thomas Cooks betalingsstandsning, hvilket direkte hænger sammen med at Spies benytter Thomas Cooks flyselskab, Thomas Cook Airlines Scandinavia, til at flyve gæster ud i verden.