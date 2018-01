H&M har trukket en reklame tilbage, som kaldes racistisk. Reaktionen er på sin plads, mener ekspert.

København. Den svenske tøjgigant H&M er kommet i vælten efter kontroversiel reklame, der beskyldes for at være racistisk.

Og kritikken er forventelig og helt på sin plads, mener kultursociolog Emilia van Hauen.

Reklamen afbilleder en sort dreng og model, der i et salgskatalog optræder i en hættetrøje med ordene "coolest monkey in the Jungle" - den sejeste abe i junglen.

- Reklamen er blevet misforstået i en gammel kontekst. For 100 og 150 år siden blev farvede mennesker sammenlignet med aber. Så er det jo klart, at folk flipper, og det er helt berettiget, siger hun.

H&M svarede mandag, at "billedet nu er fjernet fra alle H&M's salgssteder, og vi undskylder oprigtigt over for enhver, som måtte føle sig ramt".

Tøjgiganten viderefører annoncen med hvide børn.

Reklamen har vakt stor kritik, blandt andet fra den canadiske musiker The Weeknd. Han har tidligere arbejdet sammen med H&M, men det dropper han nu.

- Vågnede i morges og blev chokeret og pinligt berørt over billedet. Jeg føler mig stødt, og jeg vil ikke længere samarbejde med H&M, skrev han på sin Twitter-profil.

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore... pic.twitter.com/P3023iYzAb — The Weeknd (@theweeknd) January 8, 2018

Emilia van Hauen mener, at det svenske selskab har ageret "torskedumt". Det er derfor det helt rigtige at trække annoncen tilbage, mener hun.

- Man kan undre sig over, at H&M ikke selv har været i stand til at forudse den her reaktion. Men at de trækker den tilbage viser, at de lytter til deres kunder. Det handler jo for H&M om, at forretningen skal køre rundt.

Hun tilføjer, at det næppe er et pr-stunt fra H&M's side.

- Det tror jeg virkelig ikke, det er. Det ville være at skyde sig selv i foden. Man laver ikke pr-stunts på racespørgsmål, så jeg har meget svært ved at forestille mig, at det er tilfældet her, lyder det fra Emilia van Hauen.

/ritzau/