Hvis du planlægger en flyrejse i løbet af næste år, skal du nok regne med at smide flere penge efter flybilletten.

Det skyldes en svigtende økonomisk vækst, men også et øget fokus på kampen for klimaet.

Sådan vurderer luftfartsekspert og senior aviation consultant i konsulentfirmaet Realise, Hans Christian Stigaard, ifølge Finans.dk.

OECD forventer, at den verdensøkonomiske vækst vil blive den dårligste siden finanskrisen i 2008, og det kan betyde, at færre mennesker bestiller en flyrejse, hvilket altså kan få konsekvenser for flyselskaberne.

Selskaberne kan nemlig blive nødt til at tage højere billetpriser, hvis de skal overleve, og Hans Christian Stigaard er ikke i tvivl om, at 2020 vil blive et vanskeligt år for flybranchen:

»Mange af de store selskaber som SAS, Lufthansa og KLM vil godt kunne klare en nedgang, selvom de måske vil sætte nogle fly på jorden eller indskrænke nogle ruter. Hvis nogle i Europa skal blive ramt, bliver det de små selskaber, der lever af at flyve for andre,« tilføjer han.

Han mener desuden, at også klimakampen kan påvirke flypriserne i det kommende år.

Det skyldes, påpeger han til Finans.dk, at danskerne er blevet mere klimabevidste, og derfor er det vigtigt, at flyselskaberne i 2020 synliggør, hvis de arbejder på at forbedre sig i forhold til flyenes CO2-udslip.