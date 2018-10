Det er ikke normal praksis, at Finanstilsynet forhåndsgodkender direktører i finansielle virksomheder.

København. Danske Bank ville have ansat den interne kandidat Jacob Aarup-Andersen som ny administrerende direktør i stedet for Thomas Borgen.

Det har banken dog droppet, da Finanstilsynet har rejst bekymring over hans erfaring. Det kunne betyde, at han ville blive godkendt og derfor har Danske Bank droppet ansøgningen.

Men i virkeligheden er det slet ikke Finanstilsynets opgave at forhåndsgodkende en direktør, siger Lars Krull, der er bankekspert og seniorrådgiver ved Aalborg Universitet.

- Det er absolut ikke normalt, at Finanstilsynet blander sig eller bliver involveret i, hvem der skal være direktør eller bestyrelsesmedlem i en finansiel virksomhed, siger han.

Ifølge Lars Krull er normal praksis, at en virksomheds bestyrelse eller generalforsamling udpeger den eller de personer, man vil have ind i ledelsen.

Først derefter meddeler virksomheden til Finanstilsynet, hvem man har valgt.

Og hvis Finanstilsynet mener, at der er behov for det, kan det efterfølgende afvise dem. Men det sker meget sjældent, lyder det fra Lars Krull.

Derfor undrer det ham også, at Danske Bank denne gang har valgt at sende en kandidat til direktørposten til forhåndsgodkendelse.

- Min vurdering er, at Danske Banks bestyrelse har gjort det, fordi man ville dække sig af, så man ikke efterfølgende får at vide, at han ikke var god nok.

- Men så løber man også den risiko, at Finanstilsynet lægger en meget hård standard, siger Lars Krull.

/ritzau/