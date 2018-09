Skandalen om hvidvaskede milliarder i Danske Bank vokser og vokser, mens aktiekurserne samtidig falder og falder.

Men selvom de hårdtprøvede aktionærer har set værdien af deres aktier falde med en fjerdedel det seneste år - syv milliarder kroner alene fredag - så strækker tålmodigheden hos bankens hovedaktionærer sig langt, før end topchef Thomas Borgen eventuelt bliver smidt på porten.

Det vurderer seniorrådgiver ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet, Lars Krull, over for B.T.

Han ræsonnerer, at det ikke giver mening for aktionærerne at lægge pres på bestyrelsen i Danske Bank for en fyring af eksempelvis Thomas Borgen, så længe sagens konklusion ikke ligger klar.

Bagmandspolitiet har indledt en efterforskning mod Danske Bank for overtrædelse af loven om hvidvask. Det oplyste Bagmandspolitiet i en pressemeddelelse mandag den 6. august 2018. Foto: Kasper Palsnov Vis mere Bagmandspolitiet har indledt en efterforskning mod Danske Bank for overtrædelse af loven om hvidvask. Det oplyste Bagmandspolitiet i en pressemeddelelse mandag den 6. august 2018. Foto: Kasper Palsnov

»Danske Bank har rigtig professionelle aktionærer, der reagerer, når det bliver for meget. Men de kommer ikke til at ryste på hånden, og de gør ikke noget, før sagen er helt afdækket,« siger han og fortsætter:

»Det nytter ikke noget at ofre nogen, eksempelvis Thomas Borgen, lige nu. Hvis nogen skal ofres, må det ikke være et sonoffer. Det skal være et ægte offer, og vi ved først, hvem det kan være, når sagen er helt afdækket.«

Amerikanske Wall Street Journal skriver fredag, at transaktioner for 960 milliarder kroner gennem Danske Banks estiske filial undersøges for hvidvask.

Og selvom A.P. Møller Holding, der ejer en femtedel af aktierne i banken, næppe vil bryde sig om at blive forbundet med skandalen, så kommer den hæderkronede danske mastodont ikke til at kræve rullende hoveder i Danske Banks topledelse eller bestyrelse foreløbigt.

Ole Andersen, formand for Danske Banks bestyrelse. Arkivfoto Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Ole Andersen, formand for Danske Banks bestyrelse. Arkivfoto Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Det vil ikke være klogt af aktionærerne at trække i håndbremsen nu. Det vil se godt ud i et par dage, men det vil så også være det,« siger Lars Krull.

Han vil ikke spå om, hvorvidt Thomas Borgen kommer til at miste sit sæde, der indbringer ham omkring 18 millioner kroner om året, når der sættes endeligt punktum for, hvad der er foregået i den estiske filial, der er omdrejningspunktet for skandalen.

Men Danske Bank vil agere professionelt, lyder det.

»Det er min vurdering, at Dansk Bank gør, hvad der skal til for at lukke sagen ned.«