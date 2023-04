Lyt til artiklen

I marts måtte 289 aktive virksomheder erklære sig konkurs.

Det er lidt flere end måneden før – og udviklingen er ifølge en ekspert bekymrende.

»Stigningen i antallet af konkurser er dårligt nyt. Ikke mindst i lyset af, at uroen på de finansielle markeder har skabt en frygt for, at vi står over for en mere brat opbremsning,« skriver cheføkonom i Nykredit, Palle Sørensen i en kommentar til de dugfriske konkurstal, som kommer fra Danmarks Statistik.

Konkurserne i marts betød samtidig et tab på 2.222 fuldtidsstillinger. Det er 50 procent flere end i februar.

»I Nykredit tror vi dog, at vi vil holde recessionen for døren, da de fleste nøgletal peger i den retning i øjeblikket, men risikoen for noget mere grimt er helt sikkert til stede,« lyder det fra Palle Sørensen.

I hele første kvartal er der dermed 5.000 job, der er blevet ramt i forbindelse med en konkurs. Det er 63 procent flere end gennemsnittet i første kvartal i perioden mellem 2013 og 2022, skriver Danmarks Statistik.

»Antallet af konkurser kan sagtens stige yderligere den kommende tid. Udfordringerne lurer nemlig fortsat lige under overfladen. På den korte bane er det særligt rentestigningerne og et skrantende privatforbrug, der bekymrer os. Det vil formentlig føre til flere konkurser,« skriver Palle Sørensen.

Seniorøkonom i Dansk Erhverv, Kristian Skriver, mener, at antallet af konkurser har stabiliseret sig på et højt niveau.

»2023 er kommet rigtig skidt fra start med mange konkurser. Vi skal tilbage til årene omkring finanskrisen før der sidst var så mange konkurser i Danmark,« skriver han i en kommentar til tallene.

Særligt virksomheder inden for byggeri, transport og restauration er hårdt ramt. De tre brancher står sammenlagt for 39 procent af de konkursramte job.

Udviklingen i økonomien – heriblandt de stigende renter og høje inflation – vil få flere virksomheder til at dreje nøglen om, fortæller Kristian Skriver.

»De kraftige rentestigninger kan føre til en brat nedgang i byggeriet, hvilket vil få flere byggevirksomheder til at gå konkurs i 2023,« skriver han.