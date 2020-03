Covid-19, også kendt som coronavirus, har gennem de seneste efterhånden mange uger spredt sig verden over og påvirket mange menneskers liv og dagligdag.

Men ifølge en ekspert kan virussen også få store konsekvenser for erhvervslivet og globaliseringen.

Det skyldes, ifølge ekspert Alex Capri, der blandt andet har karriere bag sig som direktør for revisionsfirmaet KPMG, at virksomhedernes forsyningskæder står overfor en omvæltning.

»Jeg tror ikke, at tingene vil vende tilbage til det 'normale' som vi har kendt til i de sidste par årtier,« siger Alex Crapri til CNBC og fortsætter:

Hvad er en forsyningskæde? En forsyningskæde er også kendt som en supply chain.

'Kæden' dækker over en vares vej fra start til slut. Det vil sige, fra produktionen af en vare begynder, til produktet i sidste ende bliver solgt og ender hos forbrugeren.

Forsyningskæden kan bestå af et antal elementer, der hver især repræsenterer ét led af den samlede kæde. Hvert led er en delproces på vejen fra ’jord til bord’.

En simpel udgave af en forsyningskæde kunne se således ud: Producent - grossist - forarbejdning - kundebutik - forbruger. Kilde: e-conomic.dk

»Vi er i en helt anden æra nu, og globaliseringen, som vi kendte den i fortiden, er slut.«

Den dystre udmelding kommer som en reaktion på, at flere virksomheder i Kina er lukket ned som følge af coronavirussen, og derved har svækket en lang række forsyningskæder og dertilhørende virksomheder verden over.

Det er især problematisk, fordi en undersøgelse fra det tyske konsulentfirma Kloepfel Consulting i februar måned slog fast, at hver tredje virksomhed har store kinesiske kunder, og hele 81 pct. af virksomhederne er afhængige af kinesiske underleverandører.

Kina står for godt 20 pct. af verdens bruttonationalprodukt (BNP), hvoraf meget af det skyldes investeringer fra udlandet. Til sammenligning stod Kina blot for fire pct. under sars-epidemien i 2003.

Ikke kun kineserne er hårdt ramt af covid-19. Også i store dele af Europa har virussen haft indvirkning på mange ting. Her ses Eiffeltårnet i Paris på et sjældent set næsten mennesketomt billede. Foto: LIONEL BONAVENTURE Vis mere Ikke kun kineserne er hårdt ramt af covid-19. Også i store dele af Europa har virussen haft indvirkning på mange ting. Her ses Eiffeltårnet i Paris på et sjældent set næsten mennesketomt billede. Foto: LIONEL BONAVENTURE

Men nu er virksomheder begyndt at kigge nye steder hen for at kunne opretholde de nødvendige forsyningskæder, og ifølge Alex Capri vil der være en stor omstrukturering i vente.

Flere virksomheder var dog allerede begyndt at tænke i de baner.

Det skyldes, at handelskrigen mellem Kina og USA i 2019, hvor Kina lagde en masse toldsatser på amerikanske varer, tvang virksomheder til at flytte forsyningskæder til andre dele af verden.

Ifølge Alex Capri vil tempoet, hvori virksomheder med underleverandører i Kina finder nye forsyningskæder, nu blot stige yderligere, siger han til CNBC.