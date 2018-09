Danske Banks topchef, Thomas Borgen, har under hele hvidvask-skandalen undgået, at pilen har peget konkret på ham som årsag til at ulovlighederne ikke blev stoppet. Men det er slut nu.

»Vi har vidst, at han havde ansvaret for Estland som region og senere som topchef i Danske Bank, men det her er det hidtil mest konkrete bevis på, at han personligt har været involveret.«

Sådan lyder analysen fra Politikens erhvervskommentator og tidligere chefredaktør på Dagbladet Børsen, Leif Beck Fallesen, af de seneste døgns alarmerende nyheder om, hvornår Danske Bank og nuværende administrerende direktør, Thomas Borgen, fik besked om, hvad der foregik i bankens filial i Estland.

Britiske Financial Times, som erhvervskommentatoren betegner som ‘det mest troværdige finansmedie,’ skriver, at avisen har et mødereferat fra oktober 2013.

Jeg kan ikke forestille mig, at det ikke får konsekvenser for ledelsen. Der er sket et voldsomt brud på tilliden til Thomas Borgen og Danske Banks forretningsmoral. Leif Beck Fallesen, erhvervskommentator på Politiken

Her fremgår det ifølge avisen, at Thomas Borgen blev orienteret om den estiske filials høje aktivitetsniveau, men at Borgen ‘ønskede at diskutere det yderligere uden for dette forum.’

»Det er første gang, at internationale medier påviser en direkte personlig sammenhæng mellem Thomas Borgen og den beslutningsproces, der har været i Estland.«

» Det er det mest belastende for hans person, som indtil videre er kommet frem,« siger Leif Beck Fallesen.

Financial Times skriver fredag, at Deutsche Bank i 2015 stoppede samarbejdet med Danske Bank i Estland og advarede om mistænkelige kunder.

Bagmandspolitiet har indledt en efterforskning mod Danske Bank for overtrædelse af loven om hvidvask. Det oplyste Bagmandspolitiet i en pressemeddelelse mandag den 6. august 2018. Foto: Kasper Palsnov

Sagen er på kort tid blevet en international affære, og alvoren for Danske Bank er af samme årsag vokset frem mod, at banken onsdag i næste uge fremlægger sine resultater fra interne undersøgelser.

»Danske Bank har fået et globalt image-problem,« siger Leif Beck Fallesen og fortsætter:

»Jeg kan ikke forestille mig, at det ikke får konsekvenser for ledelsen. Der er sket et voldsomt brud på tilliden til Thomas Borgen og Danske Banks forretningsmoral.«

»Hvis Danske Bank skal genoprette det voldsomme tab, de har lidt imagemæssigt og måske også forretningsmæssigt, er det svært at se for sig, at der ikke skal ny ledelse til.«