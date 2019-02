«Smertefuldt.«

Sådan beskriver flyproducenten Airbus selv torsdagens beslutning om at droppe superjumbo-passagerflyet A380, men der var ingen vej uden om efter et kig i ordrebogen.

Mens flyselskaberne Qantas og Qatar Airways helt har droppet ordrer på kæmpeflyet, har Emirates reduceret en ordre, der oprindelig var på 53 eksemplarer til blot 14.

Når de er produceret i 2021, vil Airbus ikke længere have A380 i sit sortiment.

Dermed opgiver Airbus en af den nyere tids største flyambitioner, konstaterer cheføkonom og luftfartsanalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank.

»Airbus har nok været lidt trætte af det indtil beslutningen blev truffet. Man har kunnet se, at det ikke er gået godt med salget, og man har aldrig tjent penge på flyet,« siger han.

Udviklingen af flyet har kostet svimlende 25 milliarder dollars - svarende til 165 milliarder kroner.

A380'eren skulle forandre passagerflyvningen, men endte i stedet som et smertensbarn. Flyet er født til transfertrafik - til at flyve ind til store knudepunkter, hvorfra de rejsende typisk tager fly videre til mindre lufthavne. Men det er tiden bare ikke længere til.

»Markedet har overhalet flyet. Trenden er nu flere direkte flyvninger,« siger Jacob Pedersen.

Samtidig har lavprisselskaber som Ryanair, EasyJet og Norwegian snuppet tusinder af kunder fra de store gamle flyselskaber - og har ikke været interesseret i at købe så store fly.

A380 er bygget til at kunne have mellem 500 og 850 passagerer om bord.

Det har vist sig at være noget dyrere at flyve med end flere andre af de langdistancefly, som Airbus og den store amerikanske rival Boeing bygger. A380 har fire motorer, der sluger en masse brændstof, mens et mindre fly som Boeings 787 kun har to.

»Det er ikke kun brændstofforbruget, der gør A380 dyrt i drift, men det har ikke gjort det lettere for flyet at klare sig på markedet,« siger Jacob Pedersen.

Nyheden om at skrinlægge A380 blev taget vel imod af aktionærerne. Kursen lukkede torsdag i det højeste niveau i tre måneder.

»Der er tydeligvis tilfredshed med, at selskabet fokuserer på de fly, der kan tjenes penge på. Airbus har stadig masser af langdistancefly i sin palet af produkter,« siger Jacob Pedersen..

Airbus fremlagde torsdag sit årsregnskab for 2018, hvor overskuddet er steget med 29 procent til 3,05 milliarder kroner.