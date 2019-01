Det er varemærket og logoet, der gør, at Salling Group vil have fingrene i Fætter BR.

Sådan lyder konklusionen fra detailekspert Bruno Christensen i kølvandet på, at det onsdag aften kom frem, at Salling Group angiveligt har indgået aftale om at købe store dele af Fætter BR.

»Jeg tror primært, opkøbet skyldes varemærket og logoet. Navnet BR er kendt over hele Danmark af familier og børn, så det er et godt logo at kunne skildre med, hvis man vil sælge legetøj,« siger detaileksperten.

»Hvis man laver en shop-in-shop i hvilken som helst Føtex eller Bilka og rammer den ind i BRs varemærke og logo, så signalerer man noget, som alle kender i forvejen.«

Fætter BRs logo er ifølge detaileksperten Bruno Christensen en af grundende til, at Salling Group har valgt at opkøbe dele af legetøjskæden. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Vis mere Fætter BRs logo er ifølge detaileksperten Bruno Christensen en af grundende til, at Salling Group har valgt at opkøbe dele af legetøjskæden. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Selvom Salling Group ikke var Bruno Christensens første bud på en potentiel køber, da det Top-Toy-ejede Fætter BR gik konkurs i december, overrasker det ham ikke, at det er dem, der nu angiveligt har opkøbt store dele af legetøjskæden.

»Når man lige tænker over det, er det oplagt, at en stor varehuskæde opkøber på grund af navn og logoer.«

»Det en udvikling, vi kender fra USA, hvor store varehuse ofte opkøber kendte varemærker,« siger detaileksperten

Han understreger desuden, at det som regel er store varehuskæder, der har de økonomiske ressourcer det kræver at indgå store forhandlinger som denne.

Legetøjsselskabet Top-Toy, der står bag kæderne Fætter BR og Toys'R'US i Norden, blev erklæret konkurs den 28. december sidste år.

Det skete efter et stærkt utilfredsstillende julesalg.

»Julesalget har svigtet i år, og derfor har bestyrelsen nu begæret Top-Toy konkurs,« sagde Top-Toy talsmand Lars Bo Kirk dengang til B.T..

Selskabet havde ellers kæmpet for at holde sig kørende, siden de i november blev begæret under rekonstruktion.