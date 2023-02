Lyt til artiklen

Danskerne bruger flere penge i butikkerne. Det er den gode nyhed. Men alt er ikke godt.

I januar steg salget i den danske detailhandel med 2,3 procent i forhold til december 2002. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Hos Louise Aggerstrøm Hansen, der er cheføkonom i Danske Bank, kommer det ikke com et chok.

»Vi har set det komme i vores egne tal, så det kommer ikke bag på mig. Det ser bedre ud over en bred kam,« siger hun og forklarer stigningen således:

»Det hænger jo sammen med, at usikkerheden er aftaget. Energipriserne er faldet, så folk får ikke pludselig en ekstra regning på 10.000 kroner. Folk tør bruge lidt penge igen.«

Men. For der et men.

»Det er gået fra ondt til bedre, så lige nu er der tegn på, at vi er forbi det værste. Men usikkerheden er stadig kæmpestor. Det er ikke sikkert, at energipriserne vil holde sig i ro, og nu skal folk snart til at betale højere renter,« siger hun.

I takt med at vi bruger flere penge, opstår så det næste problem.

»På den måde får vi jo ikke bragt inflationen ned, og så bliver renten hævet igen. Så vi står et svært sted lige nu,« siger cheføkonomen, der trods usikkerheden bevarer troen på fremtiden.

»Der hvor jeg er optimist er, at danskerne står godt rustet. Man skal huske på, at det tog syv år at komme sig efter finanskrisen. Det var helt vanvittigt. Men sådan vil det ikke gå denne gang, hvor vi står et meget bedre sted,« siger hun.

At danskernes forbrug stadig hænger bagefter, kan man se i forhold til januar sidste år. Detailsalget er faldet med ikke mindre end 6,2 procent siden dengang.

»Det er helt vildt, men man må huske på, at vi kom fra et meget højt forbrug. Det var under corona, og der kunne man ikke bruge sine penge på for eksempel rejser. Så blev de brugt på en ny sofa i stedet for. Men det er klart, at danskernes købekraft har været under pres i hele 2022, hvor vi har været nødt til at omlægge vores forbrug,« siger Aggerstrøm Hansen.