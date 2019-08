Frygten for stigende arbejdsløshed og faldende huspriser er vokset.

Det fik onsdag det amerikanske aktiemarked til at styrtdykke af frygt for en kommende recession. De tre ledende aktiedeks faldt alle: Dow Jones med 2,8 procent, S&P 500 med 2,93 procent, og NASDAQ-indekset med 3,1 procent.

Lavinen af faldende aktiekurser blev udløst, efter renten på de ti-årige obligationer for første gang siden finanskrisen i 2007 var lavere end renten på to-årige obligationer. Advarselssignalet har ifølge Axios været et pålideligt tegn på en kommende recession igennem de sidste 50 år.

»Det er et pålideligt tegn på, at USA kommer i bakgear,« siger aktieanalysechef ved Sydbank, Jacob Pedersen, til TV 2.

Han mener, at USA vil være i recession inden for et år. En recession er, når et land har haft negative væksttal i to kvartaler i træk.

Investorer verden over oveni det rigeligt at bekymre sig over:

Fem af verdens 20 største økonomier -Tyskland, Storbritannien, Italien, Brasilien og Mexico - er på kanten af recession; handelskrigen mellem USA og Kina, den laveste vækst i Kina i 27 år, et økonomisk udfordret Japan, samt et Argentina der ifølge Global Research er på randen af fallit.

Hos BBC fremhæver man også uroen i Hongkong samt usikkerheden omkring Brexit som medvirkende til de massive fald. Nationalbanken ser også stigende risiko for økonomisk nedtur