Mads Lebech, der fra 2001 til 2009 var borgmester på Frederiksberg for Det Konservative Folkeparti, har fået nyt job.

Han skal være administrerende direktør for TryghedsGruppen, der ejer forsikringsselskabet Tryg og desuden står bag TrygFonden. Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.

»Han har præcis den bredde i kompetencerne, som er nødvendig. Som hovedejer af Danmarks største forsikringsselskab, Tryg, og som en stor almennyttig aktør gennem TrygFonden samt med over en million medlemmer, så har og løfter vi et stort ansvar i det danske samfund,« siger Jesper Hjulmand, der er formand for TryghedsGruppens bestyrelse.

Han tiltræder sit nye job i 1. kvartal 2019, skriver TryghedsGruppen i en meddelelse.

50-årige Mads Lebech, der er uddannet jurist, kommer fra en stilling som administrerende direktør for Industriens Fond.

Her har han været, siden han forlod kommunalpolitik i 2009 og overlod posten til Jørgen Glenthøj, der siden da har været borgmester på Frederiksberg, der i årtier har været en konservativ højborg.

Hos TryghedsGruppen overtager Mads Lebech efter Søren Kristensen, der i stedet er blevet koncerndirektør i ejendomsinvesteringsselskabet Dades.

Lebech har desuden en række bestyrelsesposter i eksempelvis By & Havn og Tivoli.