Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er ikke længe siden, eksmilliardæren Peter Halvorsen blev erklæret personligt konkurs.

Man kunne forstille sig, at pengene så var små for ham, men det er ikke tilfældet, viser konkursboets nye redegørelse, som Finans er kommet i besiddelse af. Mediet kan nu afsløre, at Peter Halvorsen lever en »ganske eksklusiv livsstil«.

Han har ifølge det danske register haft adresse i Schwiez i flere år, men det viser sig, at konkursboets kurator har fundet ham i en by nær London under et uanmeldt besøg.

»Det kan konstateres, at han efter danske forhold bor i en særdeles eksklusiv lejebolig. Ved gennemgang af lejekontrakten kan det konstateres, at den månedlige husleje udgør 7.000 pund (60.900 kroner) om måneden,« skriver advokat Hans Peter Storvang, kurator i det personlige konkursbo, ifølge Finans.

Læs også Peter Halvorsen er gået konkurs

Når man går personlig konkurs, så mister man råderet over sin formue og aktiver.

Peter Halvorsen har selv oplyst til kurator, at han betaler mellem 3.500 og 7.000 pund i husleje om måneden, Redegørelsen viser også, at han betaler cirka 20.000 danske kroner til sin søns privatskole. Derfor skal hans finanser nu undersøges nærmere.

Den kendte erhvervsmand Peter Halvorsen var engang en af Danmarks rigeste. Han stod i spidsen for Essex, der var en af Danmarks største ejendomskoncerner, og ejede tillige en af Strandvejens største villaer nord for København. Han var også storsponsor i fodboldklubben Randers FC og havde sit eget motorsportsteam.

Men finanskrisen gjorde rigtigt ondt på Peter Halvorsen, der efterfølgende stod med en gæld på mange milliarder.