Byggeriet er allerede i »fuld gang«, og i begyndelsen af 2025 er det planen, at et stort, nyt hotel skal se dagens lys.

Inspireret af deres populære hotel Marienlyst Strandhotel vil ejerkredsen bag opføre et hotel med 149 værelser ved Køge Marina omkring 40 kilometer syd for Køge.



Det fortæller Michael Lauritsen, der er direktør for det nordsjællandske hotel, til Helsingør Dagblad.

Ejerne bag hotellet i Helsingør er hotelkoncernen ESS Group, som står bag flere hoteller i Sverige, Norge og Danmark – blandt andet Ystad Saltsjöbad og Falkenberg Strandbad, som også er velbesøgt af danskere.

Det nye hotel i Køge skal ligesom dem have blandt andet spafaciliteter, pool og restaurant. Og det bliver ikke billigt at opføre, siger Michael Lauritsen til mediet, selvom han endnu ikke kender slutprisen.

»Det bliver rasende dyrt, for vi bygger lækkert. Vi har fået en rigtig fin position heroppe nord for København, og for os er det helt oplagt at finde en lige så god lokation syd for København. Infrastrukturen er rigtig interessant dernede, og så synes jeg, at området omkring Køge har udviklet sig helt fantastisk.«

Området, hvor hotellet ligger, vil med sin placering ud til vandet være et stykke fra boliger og motorvej. Køge Marina fungerer som lystbådehavn og har blandt andet havnebad og over 700 bådpladser.

