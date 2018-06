En potentiel ny investor kan overtage en betydelig del af Haldor Topsøe og senere børsnotere virksomheden.

København. Den familieejede virksomhed Haldor Topsøe åbner for muligheden for en børsnotering. Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

Ejerfamilien bag Haldor Topsøe leder efter en investor, der kan sætte gang i væksten i virksomheden.

- Det er hensigten, at en fremtidig finansiel minoritetsinvestor kan eje en betydelig del af virksomheden med mulighed for en børsintroduktion efter fem-syv år, lyder det.

Familien vil dog forblive i virksomheden som langsigtet hovedaktionær.

Virksomheden Haldor Topsøe er kendt for at lave katalysatorer. Den er opkaldt efter stifteren Haldor Topsøe. Han var kemiingeniør og grundlagde livsværket i 1940.

Haldor Topsøe døde i 2013 - blot fire dage før sin 100-års fødselsdag. Virksomheden er i familiens eje gennem Haldor Topsøe Holding.

Jakob Haldor Topsøe, formand for bestyrelsen i Haldor Topsøe Holding, siger i meddelelsen, at virksomheden er dyrebar for Topsøe-familien.

- Og vi vil til en enhver tid gøre alt for, at den er i den bedst tænkelige position til at vokse og udvikle sig.

- Vi er sikre på, at ved at invitere en eller flere investorer om bord på acceptable betingelser kan vi sætte Haldor Topsøe i stand til at accelerere udviklingen af løsninger, som kan styrke forretningen yderligere og gøre en positiv forskel i verden, siger han.

