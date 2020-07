Corona-krisen har ramt restaurant-branchen hårdt. Det kan ejerne bag Restaurant Ilden-kæden skrive under på.

De har nemlig været nødt til at erklære tre ud af fire af deres restauranter konkurs.

Nu er der dog gode nyheder.

»Vi har valgt at genåbne en Restaurant Ilden i Roskilde. Det har altid været en meget velbesøgt restaurant, og folk i Roskilde var glade for vores koncept,« lyder det fra Frantz Weidemann, der sammen med Brian Knudsen, ejer kæden.

Frantz Weideman (t.v.) siger, han glæder sig til genåbningen af restaurant i Roskilde, der ligger på Algade. her ses han sammen med medejer Brian Knudsebn (t.h.) Foto: Foto: Privatfoto Vis mere Frantz Weideman (t.v.) siger, han glæder sig til genåbningen af restaurant i Roskilde, der ligger på Algade. her ses han sammen med medejer Brian Knudsebn (t.h.) Foto: Foto: Privatfoto

Han fortæller, at de var nødt til at lukke Roskilde-restauranten sammen med en i Odense og en i København.

De tre Ilden-huse var nemlig forbundet i det samme selskab. Alligevel fortæller Frantz Weidemann, at det kun bliver Roskilde, som genåbner.

»I København kæmpede vi med, at bygningen var pakket ind i stillads i lidt under to år, hvor vi havde den. Den nåede simpelthen ikke at komme ud til publikum,« siger han.

Han fortæller, at lidt i samme stil var Odense-restauranten også gemt bag noget byggeri, og derfor havde det sværere ved at løbe rundt. Alligevel understreger han, at der ikke tidligere havde været tænkt på at lukke restauranterne ned.

Coronaen-krisen, der forårsagede konkurserne, har derudover også været en underlig tid for Frantz Weidemann, fortæller han.

»Det har jo været hårdt. Man vidste jo ikke, hvad der skete fra dag til dag. Jeg tror, grunden til jeg ikke har ligget søvnløs, er fordi, jeg vidste, alle andre var i samme båd. Det var bare sådan det var,« lyder det fra restaurant-ejeren.

Han glæder sig nu til, at de skal åbne op igen og håber selvfølgelig publikum vil være interesserede.

»Vi har forsøgt at gøre restauranten mere hyggelig. Bruge tiden til at give den et løft, og så er der blevet gjort hovedrent,« siger han.

Foruden restauranten i Roskilde ligger der også en restaurant i Næstved, som aldrig var påvirket af konkursen. Den er der stadig, og Weidemann siger, at den er godt besøgt.

»Vi oplever, at folk er rigtig glade for restauranten i Næstved, og det håber vi også, at den i Roskilde bliver, når vi åbner.«