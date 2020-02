Efter flere års byggeri stod det stort anlagte og moderne butikscenter Kronen i 2017 færdigt i københavnerbydelen Vanløse. Her tre år senere er det stødt ind i alvorlige problemer.

Det firma, der ejer centrets bygninger, Apollovej Aps, indgav for godt en uge siden konkursbegæring. Det fremgår af en skrivelse, der er blevet sendt ud til lejerne i ejendommen, ligesom en af boets kuratorer bekræfter konkursen overfor B.T.

»Det er rigtigt, at der er indgivet konkursbegæring. Det er lige sket i sidste uge, så det er stadigvæk tidligt i forløbet,« siger Søren Aamann Jensen, advokat i Kromann Reumert og kurator i konkursboet, til B.T.

Han understreger, at det ikke er selve butikscenteret, som er bukket under.

»Det er dem, der ejer murstene. Altså: butikslokalerne og de mange boliglejemål, der også følger med. Så det er vigtigt at slå fast, at nogle af de rygter, der måske går i området om, at det er det hele, der lukker, ikke er korrekte,« siger Søren Aamann Jensen.

Han forklarer, at kunder i Kronens butikker eksempelvis ikke skal til at se sig om efter et andet sted at handle.

»Det påvirker ikke lejekontrakterne. Det er ikke sådan, at butikkerne lukker, eller at lejerne skal til at flytte ud. Vi skal ud og finde en køber til de her bygninger.«

Men det bliver ikke lige ud ad landevejen. Kronen er et spritnyt butikscenter, som ligger klods op af Vanløse Station, så det er ikke noget, der kan købes billigt.

Ejerne af de bygninger, der huser butikscenteret Kronen, er gået konkurs. Foto: Sofie Mathiassen

»Det kræver nok en del kapital at komme ind som ejer. Det er et helt nyt center, som stod færdigt i 2017. Nu er vi ved at starte en struktureret proces op og finde nogle mæglere, der kan hjælpe med at finde mulige købere,« siger Søren Aamann Jensen.

Umiddelbart bliver det ikke muligt at købe brudstykker af centeret. Det er alt eller intet.

»Man vil selvfølgelig helst ikke afskære sig fra noget. Men centeret er opført som en sammensætning af både bolig- og erhvervslejemål. Og det er det hele, som bliver sat samlet til salg,« siger han:

»De tidligere ejere kommer også til at have noget at skulle have sagt i forhold til salget. De har skudt mange penge ind i det her.«