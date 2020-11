Han kaldte sig selv for en »jysk leasingkonge« i en avisannonce sidste år.

Men nu er det slut for Scanleasing-direktør Peter Larsen, skriver Finans.dk.

Den tidligere ejer af Scanleasing Danmark er gået personlig konkurs efter, at hans firma krakkede tidligere på efteråret.

Kravene fra kreditorerne tårner sig op, men det er næppe i konkursboet, at tabene skal dækkes.

I hvert fald viser en aktindsigt, som Finans har fået i Peter Larsens økonomi, at han havde sølle 13.494,36 kroner stående i banken, da hans firma gik konkurs 12. oktober.

På den anden side står kreditorerne med krav på mere end 195 millioner kroner.

Mediet forudser dog, at der kan dukke flere værdier op.

Peter Larsen, der er uddannet statsautoriseret revisor, ejer også en feriebolig i franske Vallauris, privat indbo, mulige pensioner og det tyske selskab Scanleasing GmbH, som ikke er indblandet i konkursen.

Finans.dk citerer kurator i boet, advokat Christian Jul Madsen fra Kromann Reumert, for at oplyse, at Peter Larsen før konkursen indbetalte syv millioner kroner kontant på en deponeringskonto.

»Forholdet undersøges p.t. nærmere,« lyder det fra kuratoren.

Da krisen begyndte at kradse i virksomheden i foråret, udtrykte flere kunder frustrationer over, at de pludselig modtog store og uforklarlige ekstraregninger og blev mødt med krav om at få beslaglagt deres biler.

En af dem var Rawa Mohammad, som talte med B.T. om sagen tilbage i oktober.

»Det eneste, jeg skyldte dem, var de 3.000 kroner for den sidste leasingmåned, som ikke engang var udløbet på det tidspunkt. Pludselig fik jeg en besked om, at jeg skulle møde op i Kolding med bilen klokken 16, ellers ville den blive efterlyst.«

Ifølge Rawa Mohammad kunne han kun undgå en efterlysning af den leasede bil ved at betale et beløb på 50.000 kroner, selv om han ikke skyldte noget depositum eller lignende.

»Der kunne jeg mærke, at der var et eller andet helt galt. Det var en mærkelig opførsel, når jeg ikke har skyldt dem noget i alle de fire år, jeg har været kunde hos dem.«

Scanleasing Danmark var indtil konkursen i oktober 2020 et af de største uafhængige leasingselskaber herhjemme.