Han er 30 år gammel og multimillionær. Eller rettere: multimilliardær.

Mark Mateschitz ejer nemlig halvdelen af energidrik-imperiet Red Bull og to Formel 1-hold.

Det gør ham ifølge erhvervsmediet Bloomberg til den rigeste millennial (person, der var barn eller ung omkring årtusindeskiftet) i Europa.

I sidste måned døde hans far, Dietrich Mateschitz, efter længere tids sygdom i en alder af 78 år.

Dietrich Mateschitz døde i sidste måned og efterlød en milliardarv til sin søn. (Arkivfoto) Foto: Mandoga Media Vis mere Dietrich Mateschitz døde i sidste måned og efterlød en milliardarv til sin søn. (Arkivfoto) Foto: Mandoga Media

Dermed arvede sønnen 49 procent af aktierne i Red Bull GmbH og er nu god for hele 15,7 milliarder dollar.

Faderen var en kontroversiel skikkelse i Østrig.

Han var nemlig ikke kun kendt for at gøre Red Bull til langt mere end en energidrik.

I forbindelse med hans død skrev Jyllands-Posten i en nekrolog, at han grundlagde den stærkt højreorienterede tv-kanal Servus TV.

Mark Mateschitz, pictured in 2019, has become Europe's richest millennial after inheriting a 49% stake in Red Bull. https://t.co/AlQAqWPu24 — FORTUNE (@FortuneMagazine) November 11, 2022

Da medarbejderne ønskede en tillidsmand, truede han med at lukke kanalen.

Dietrich Mateschitz talte sjældent med pressen, men i 2017 kritiserede han Tysklands håndtering af flygtningekrisen.

Han foreslog, at Østrig lukkede sin grænser, og han støttede åbenlyst USAs Donald Trump.