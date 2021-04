Anders Holch Povlsen kan ikke genkende den kritik, der har været af Nemlig.com, som han ejer 70 procent af.

Anders Holch Povlsen, der ejer Nemlig.com, ser med stor alvor på den kritik, der har været af online-supermarkedet den seneste tid.

Blandt andet har Politiken kunnet afsløre, at Nemlig.com's lagermedarbejdere har mellem 9 og 14 sekunder til at hente og pakke hver vare, og at selskabet overvåger og fyrer de ansatte, der ikke arbejder hurtigt nok.

Efter afsløringerne har der været møde mellem Nemlig.com og fagforeningen 3F for at tale om de kritiserede arbejdsforhold.

I et skriftligt svar til Politiken erklærer Anders Holch Povlsen sig tilfreds med, at parterne har indledt forhandlinger for at få løst konflikten.

- Jeg følger naturligvis udviklingen i Nemlig.com og ser på kritikken med stor alvor, skriver han i svaret til Politiken.

Milliardæren Anders Holch Povlsen, der ejer omkring 70 procent af Nemlig.com, ønsker ikke at nogle - og særligt ikke kunderne - tror, at der sker noget forkert i selskabet.

Ifølge ham er alle "medarbejdernes trivsel og motivation helt afgørende", og han mener, at "virksomhedens ånd og værdigrundlag er bevis herfor".

- Jeg kender virksomheden som en ordentlig og redelig virksomhed, som tager sit ansvar alvorligt, inklusiv det samarbejde Nemlig.com har haft med fagbevægelsen igennem de sidste 15 år, skriver Anders Holch Povlsen.

Efter et møde mandag planlægger Nemlig.com og 3F at mødes igen onsdag for at snakke videre om arbejdsforholdene, skriver Politiken.

Ifølge avisen vil parterne onsdag snakke om forholdene for de chauffører, der bringer kundernes varer ud for Nemlig.com.

Nemlig.com har efter Politikens afsløringer afvist påstande om, at selskabets lagermedarbejdere skulle være så presset tidsmæssigt, at de ikke har tid til at holde pause og gå på toilettet, når de er på arbejde.

På grund af sin forretning omkring online-bestilling og levering lige til døren har Nemlig.com været et af de selskaber, der har oplevet stor vækst under corona.

Væksten har blandt andet betydet, at selskabet har ansat mange nye medarbejdere.

/ritzau/