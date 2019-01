Butik nummer syv, otte og ni er på vej og vil gøre loppesupermarkedet takeNOW landsdækkende, men nu begærer ejer af kæden en af butikkerne konkurs.

Det fremgår af en mail, der er sendt til standlejerne i butikken i Aalborg fra manden bag takeNOW, Christian Steenfat.

‘Til jeres orientering er der nu indgivet konkursbegæring mod ejerne af takeNOW Aalborg, og der er berammet møde i Skifteretten i Aalborg på fredag den 25. januar kl. 11,’ indledes mailen ifølge Nordjyske.

Konceptet for kæden af loppesupermarkeder er, at standlejer betaler for en reol i kædens lokaler, hvorfra vedkommende kan sælge sine genbrugsvarer.

Standlejeren giver et fast beløb om måneden for leje samt et gebyr på 10 procent for de solgte varer.

Men i Aalborg har mange ifølge TV2 Nord ikke fået udbetalt deres penge.

Og de kan ikke få adgang til de varer, de har til salg.

TakeNOW har seks butikker fordelt i Jylland og på Fyn

Flere af dem er drevet af franchisetagere.

Butikker i Hjørring, Viborg og Næstved er på vej til at åbne.

»Konkursbegæringen er rigtig dårlig timing for os som kæde. Vi skal til at åbne i Hjørring nær Aalborg, og der kommer vi muligvis til på en eller anden måde at kunne tilbyde standlejerne, som har noget i klemme, kompensation, siger Christian Steenfat til Finans.