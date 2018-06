Forbrugerombudsmanden har politianmeldt stor ejendomsudvikler og mægler for vildledning af lejlighedskøbere.

København. Forbrugerombudsmanden har politianmeldt ejendomsudvikleren NPV A/S og Ejendomsmægler Niels Hald Amager for at vildlede købere af projektlejligheder om størrelsen på lejlighederne.

Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

- Det er vores vurdering, at salgsmaterialet har givet forbrugerne det indtryk, at de købte en større lejlighed, end de faktisk gjorde.

- Det er ikke i orden. At købe en ny bolig er en stor beslutning, som man naturligvis skal kunne træffe på baggrund af korrekte oplysninger. Vi har derfor politianmeldt de involverede virksomheder, skriver Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i meddelelsen.

Sagen omhandler salget af lejligheder fra det nybyggede projekt "Strandgården" ved Amager Strand i København.

Her blev der i 2014 udbudt 56 projektlejligheder. Købere blev præsenteret for plantegninger, som Forbrugerombudsmanden altså mener var misvisende og vildledende markedsføring. Tegningerne angav antal kvadratmeter per rum.

- Disse arealer var beregnet ud fra lejlighedens samlede tinglyste areal, som er inklusive vægge. Det var dog ikke oplyst i salgsbrochuren.

- Ifølge Forbrugerombudsmanden var salgsbrochuren derfor egnet til at give potentielle købere det indtryk, at de oplyste arealer i lejlighederne var brugsarealer, skriver Forbrugerombudsmanden.

Eksempelvis var en af lejlighederne ud fra plantegningerne oplyst til at være på 94 kvadratmeter. Det reelle areal var på blot 78 kvadratmeter.

- Brugsarealet for badeværelset var hele 43 procent mindre end det oplyste antal kvadratmeter i salgsbrochuren, skriver Forbrugerombudsmanden.

Både NPV og ejendomsmægleren afviser at have gjort noget forkert.

NPV A/S er en stor ejendomsudvikler, der står bag mange projekter specielt i København og på Sjælland.

Selskabets administrerende direktør er Jens Schaumann, der efter finanskrisen gik konkurs med Schaumann Properties, hvilket efterlod flere banker med store tab.

NPV A/S er ejet af Investeringsselskabet Gribskov, der officielt er ejet af Jens Schaumanns to døtre. De fik ifølge Finans.dk kontrollen med selskabet, da de var henholdsvis 12 og 17 år, lige i kølvandet på finanskrisen.

/ritzau/