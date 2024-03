Antallet af lejligheder til salg i København er faldet 2,5 procent. Det skyldes højere skatter, siger økonom.

Historier om et varmt boligmarkedet i København inden nytår er blevet erstattet af noget mindre aktivitet i det nye år.

Det bekræfter udbudstal for marts fra Boligsiden.

Udbuddet af lejligheder er på landsplan faldet en procent siden februar, hvilket betyder, at det har været for nedadgående i samtlige måneder af 2024.

I hovedstaden faldt antallet af lejligheder med et til salgskilt i vinduet med 2,5 procent på en måned. 3601 københavnske lejligheder var til salg fra begyndelsen af marts.

Udviklingen kommer ikke som nogen overraskelse. Faktisk tværtimod, siger Birgit Daetz, boligøkonom hos Boligsiden.

- Vi har overordnet set en nedgang på ejerlejlighedsmarkedet i 2024, hvilket også var forventet på grund af de nye boligskatteændringer, siger hun.

- Ændringerne har gjort, at boligskatterne for ejerlejligheder i særligt hovedstadsområdet generelt er steget, hvilket har ført til prisfald, færre handler og færre lejligheder til salg.

Kigger man på udviklingen for huse og fritidsboliger, er historien en lidt anden. Særligt hvis man kigger på udbuddet uden for hovedstadsområdet.

I hele landet var der i begyndelsen af marts 0,7 procent flere huse til salg sammenlignet med for en måned siden.

Antallet af fritidshuse til salg voksede med to procent i samme periode.

- Sammenlignet med markedet for ejerlejligheder har boligskatteændringerne i mindre grad påvirket det samlede husmarked, siger Birgit Daetz.

- Det skyldes, at boligskatterne for huse enten er faldet eller er forblevet på samme niveau i 2024. Det gør også, at den samlede sælgerlyst faktisk synes at være på et fint niveau for husene.

I hele landet var knap 33.000 huse til salg i marts, mens det samme gjaldt for cirka 5000 fritidshuse.

/ritzau/