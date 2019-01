Et flertal på en ekstraordinær generalforsamling har stemt for at trække Egetæpper fra aktiemarkedet.

Ved en ekstraordinær generalforsamling har et flertal af ejerne Egetæpper A/S besluttet, at selskabet skal afnoteres fra fondsbørsen.

Selskabet er nok bedst kendt for sin produktion og leverancer af gulvtæpper.

Dermed rives selskabets aktier ud af handel.

Det oplyser selskabet i en meddelelse til fondsbørsen.

- Bestyrelsen udarbejder og fremsender ansøgningen om afnotering til Nasdaq Copenhagen A/S (Københavns Fondsbørs, red.) snarest muligt, står der i meddelelsen.

Meddelelsen er underskrevet af bestyrelsesformand Ebbe Malte Iversen.

Forslaget blev vedtaget på generalforsamlingen med et flertal på 98,3 procent af stemmerne, hvilket er det samme som 95,36 procent af kapitalen.

Egetæpper blev grundlagt tilbage i 1930'erne af Mads Eg Damgaard.

Og det er købelysten fra netop dennes familiefond, der ligger bag afnoteringen, hvis den bliver ført ud i livet.

Mads Eg Damgaards Familiefond var i forvejen storaktionær. Den fremsatte et købstilbud på de øvrige aktionærer, og det lykkedes at skaffe omkring to ud af tre aktier og 80 procent af stemmerne.

En del af dem blev ejet gennem et holdingselskab, som familiefonden ejer.

I samme ombæring blev der indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling med et punkt på dagsordenen: Afnotering.

- Børsnoteringen af selskabet giver ikke tilstrækkelig værdi for hverken aktionærer eller driftskoncern, stod der i indbydelsen.

- Begge aktionærer finder det derfor, at de bedste rammer for selskabets fortsatte udvikling er som et unoteret selskab.

/ritzau/