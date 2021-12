Der er ingen tvivl om, at elbiler er blevet en eftertragtet størrelse.

Faktisk er efterspørgslen blevet så stor, at man hos den tyske bilkoncern BMW nu ser sig nødsaget til at forøge arbejdsstyrken, og det betyder, at de vil ansætte op mod 6.000 nye medarbejdere.

Det skriver Finans.

Helt konkret er det efterspørgslen efter bilfabrikantens i4-model, der kan mærkes.

Modellen har nemlig været udsolgt i flere måneder, og det samme gælder deres BMW iX-model.

»Vi er godt på vej gennem transformationen (fra traditionelle til elektriske biler, red.), og vi har forberedt vores anlæg til e-mobilitet og forventer yderligere vækst i salget i 2022. Derfor øger vi vores antal af medarbejdere med op til fem procent næste år,« fortæller Oliver Zipse, der er koncernchef hos BMW.

Men selvom virksomheden søger nye medarbejdere, er det dog ikke hvilke som helst de ansætter.

I takt med at det primært er elbiler, der er i vækst i koncernen, er det nemlig særligt eksperter indenfor batteriudvikling, it-folk og medarbejdere med elbilserfaring, som BMW er på udkig efter.

BMW råder i dag over en medarbejderstab, der lyder på 120.000, og de 6.000 nye ansatte skal hovedsageligt være på fabrikkerne i Tyskland.