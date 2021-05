Mærsk har i første kvartal af 2021 tjent 16,8 milliarder kroner. Det er en 13-dobling i forhold til i fjor.

Under coronapandemien har danske Mærsk oplevet en ekstra stor efterspørgsel på fragt af containere på verdenshavene.

Det har i første kvartal 2021 bidraget til at give stor vækst i såvel omsætning som indtjening. Det viser containerrederiets regnskab for perioden.

Overskuddet lander på 16,8 milliarder kroner. Det er en 13-dobling i forhold til året før, hvor overskuddet lød på 1,3 milliarder kroner.

Ifølge Mærsk er overskuddet det største, som Mærsk nogensinde har tjent i et enkelt kvartal. Det har faktisk været tæt på at overgå hele sidste års overskud, der lød på 17,9 milliarder kroner.

Med til at give den store stigning er en vækst i omsætningen på 30 procent til 77 milliarder kroner. Væksten kommer især fra Ocean-forretningen, der dækker over aktiviteterne med fragt af containere til havs.

- A.P. Møller - Mærsk kom exceptionelt godt ud af første kvartal 2021 med et rekordresultat, siger Søren Skou, der er administrerende direktør i Mærsk, i en kommentar til regnskabet.

- Den høje vækst og indtjening var drevet af solid fremgang på tværs af Ocean, logistik og havneforretningen. Høj efterspørgsel førte til flaskehalsproblemer og mangel på containere og kapacitet, hvilket sendte fragtraterne i vejret.

Fragtraterne siger noget om, hvor mange penge Mærsk får for at sejle med containere for sine kunder. Jo højere fragtraterne er, jo mere bliver Mærsk altså betalt.

/ritzau/