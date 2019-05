Danfoss fortsætter i vækstsporet trods opbremsning i Kina og øger omsætningen i første kvartal.

Et stærkt salg i Nordamerika og Vesteuropa har fra starten af 2019 skaffet vækst til Danfoss.

Modsat har Danfoss-koncernen mistet dampen i Kina, hvor efterspørgslen fladede ud.

I alt har koncernen haft en omsætning på 1,56 milliarder euro. Det svarer til lidt over 10 milliarder kroner.

Ifølge Danfoss-direktør Kim Fausing er det særligt koncernens grønne aktiviteter, der bærer fremgangen.

- Vores energieffektive og innovative løsninger har aldrig være mere relevante. Derfor fortsætter vi med at styrke vores kerneforretning og øge vores investeringer i innovation, siger han i forbindelse med regnskabet.

- Derudover fortsætter vi vores store investeringer i en stærk platform inden for elektrificering og digitalisering. Det er vores måde at komme frem og give brændstof til fremtidens vækst.

Danfoss blev grundlagt i 1933. Ud over termostater har virksomheden specialiseret sig i en lang række andre produkter, der for eksempel hjælper med at holde på varme eller kulde i byggeri.

At Danfoss er langt mere end bare termostater kan også læses i regnskabet. Danfoss Heating, der arbejder med opvarmning af hjem og arbejdspladser, er den eneste af Danfoss' fire afdelinger, der går tilbage.

Til gengæld har to af Danfoss' andre afdelinger solid vækst.

Det er Danfoss Power Solutions, der har med store køretøjer til eksempelvis landbrug og byggearbejde at gøre, og Danfoss Cooling, der arbejder med aircondition og køleskabe til blandt andet supermarkeder.

Danfoss er ejet af familien til stifteren, Mads Clausen, gennem en familiefond. Virksomheden har hovedsæde i Nordborg på Als.

