Revisorer mener, senere efterkontrol kan give svindlere mulighed for at slippe væk. Styrelse er ikke bekymret.

Da der i foråret begyndte at blive sendt coronahjælp ud til mange af landets virksomheder, blev der samtidig skruet ned for en stor del af kontrollen forud for udbetalingen. Pengene skulle nemlig gerne hurtigt ud til virksomhederne.

Men først efter maj vil Erhvervsstyrelsen kunne gå i gang med efterkontrollen af de knap 28 milliarder, der er udbetalt. Det skriver DR, som ikke har kunnet få svar på, præcis hvornår det er klar.

Forsinkelsen skyldes blandt andet, at et it-system, der blev lovet færdigt i november, er blevet forsinket.

Det kan give mulige svindlere bedre chancer for at slippe afsted med det. Det vurderer Charlotte Jepsen, direktør hos brancheorganisationen FSR - danske revisorer.

- Sådan er det helt generelt, og det er ikke anderledes her, siger hun til DR.

Det kan også give problemer for de virksomheder, der har fået for meget udbetalt i hjælp. Det kan ramme likviditeten, hvilket er et udtryk for, om en virksomhed har penge til at betale sine regninger og løn til ansatte.

Siden corona kom til Danmark sidste år, er der blevet vedtaget en stribe hjælpepakke, som har skullet være med til at holde hånden under virksomhederne, som er blevet ramt af krisen.

Blandt andet har nogle virksomheder kunnet få kompenseret en del af de ansattes løn, så de ikke blev fyret. Der er blevet udbetalt tæt på 28 milliarder kroner i hjælpepakker.

Det bekymrer dog ikke Erhvervsstyrelsen, at der går længere tid, før der sker en efterkontrol. Der sker nemlig også en kontrol inden udbetaling.

- Jo længere vi kommer ind i 2021 og måske 2022, jo bedre data får vi, som vi kan bygge kontrollen på, siger direktør Katrine Winding til DR.

Styrelsen forventer at politianmelde flere i forbindelse med efterkontrollen.

Svindel med coronahjælp har allerede kastet flere domme af sig. Mandag fik en ejer af et rengøringsfirma for for eksempel to års ubetinget fængsel for fusk med lønkompensation.

/ritzau/