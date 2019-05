Dong Energy skiftede i 2017 navn til Ørsted, og derfor sagsøgte Ørsted-efterkommere energiselskabet.

Energigiganten Ørsted frifindes i sagen, hvor efterkommere af H.C. Ørsted er utilfredse med, at Dong Energy i 2017 skiftede navn til Ørsted.

Det oplyser Sø- og Handelsretten, der har afgjort striden, til TV2.

Sagen er udløst af, at Dong Energy skiftede navn til Ørsted i efteråret 2017. Dong - nu Ørsted - skiftede ifølge sig selv navn for at understrege, at selskabet var i gang med at sælge sine olie- og gasaktiviteter fra for at fokusere på grøn energi. Samtidigt var der en uheldig betydning af navnet Dong på engelsk.

Men navneskiftet har langt fra huet flere efterkommere af den kendte videnskabsmand H.C. Ørsted, og i januar 2018 stod efterkommerne frem og fortalte, at de ville sagsøge havvindmøllegiganten for at få selskabet Ørsted til at stoppe brugen af navnet.

Juridisk har striden handlet om, hvorvidt navneloven fra 2006, der beskytter navne med under 2000 bærere, eller praksis fra Patent- og Varemærkestyrelsen om navne bestemmer.

/ritzau/