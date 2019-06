For blot halvandet år siden lancerede den danske milliardær Niels Thorborg isenkramkæden Værsgo.

Men kæden har ikke været nogen stor succes, fremgår det af det netop offentliggjorte årsregnskab for Thorborgs selskab 3C Retail A/S.

Det vise et minus i Værsgo-kæden på 46,5 millioner kroner - og det er ikke tilfredssstillende.

Det tager NIels Thorborg nu konsekvensen af.

Værsgos direktør, Søren Ibsen. Foto: Værsgo Vis mere Værsgos direktør, Søren Ibsen. Foto: Værsgo

»Datterselskabet Værsgo A/S forventes afviklet ultimo 2019, hvorfor Værsgos resultat for 2018 er præsenteret som resultat af ophørte aktiviteter,« fremgår det af regnskabet.

Men det skal ikke forstås sådan, at kæden lukker, forklarer kædens direktør Søren Ibsen til erhvervsmediet Finans:

'Det er planen at fortsætte Værsgo, men med henvisning til både vores og andres resultater kan vi se, at markedet i den grad kalder på en konsolidering, og derfor kigger vi naturligvis på muligheder for strategiske partnerskaber, samarbejde med andre aktører eller lignende,' skriver han i en e-mail.

Værsgo-kæden blev dannet efter at Niels Thorborg solgte 25 Inspiration-butikker til konkurrenten Imerco. Kæden blev dannet, da konkurrencemyndighederne krævede, at at han i forbindelse med salget etablerede en ny kæde.