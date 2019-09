Fredag trak Peter Warnøe sig fra DR-programmet 'Løvens Hule'. Nu trækker han sig fra endnu en post.

Det drejer sig om posten som direktør i venturefonden Nordic Eye, som Peter Warnøe er stifter af.

Det skriver Nordic Eye på Facebook.

'Peter Warnøe har i dag anmodet om midlertidigt orlov fra sin stilling som ledende partner og adm. direktør for Nordic Eye,' skriver venturefonden i opslaget, der er skrevet på engelsk.

'Det skyldes personlige omstændigheder, som Peter Warnøe ønsker tid og fuld opmærksomhed til at håndtere,' fortsætter opslaget.

Ifølge opslaget er der altså tale om en 'midlertidig orlov'. Den skal efter sigende vare tre måneder og begynde øjeblikkeligt.

Nyheden kommer blot få dage efter, at Børsen kunne afsløre, at Warnøe i en længere årrække på ulovlig vis har hævet millioner af kroner i flere af sine selskaber som ulovlige aktionærlån.

»Jeg synes jo ikke, at det er sjovt at bryde loven, men det har været en måde at overleve på og komme videre. Du kan godt kalde det desperation, hvis det er det rigtige ord,« sagde Peter Warnøe i den forbindelse til Børsen.

Afsløringen medførte, at Warnøe fredag kunne oplyse sine Facebook-følgere om, at han havde valgt at trække sig fra DR-programmet 'Løvens Hule'.

I et opslag på det sociale medie skrev han blandt andet følgende:

»Arbejdsmæssigt er jeg inde i en meget travl periode for tiden, hvor en af mine vigtige prioriteter er at få bragt orden i en række private aktionærlån, der ikke skulle have været foretaget.«

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Peter Warnøe.