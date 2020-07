154.600 personer er registreret som ledige i Danmark. Økonom forventer flere ledige de kommende måneder.

Efter tre måneder i træk med en stor stigning i arbejdsløsheden blev køen af ledige en anelse kortere i juni.

Det viser tal torsdag fra Danmarks Statistik.

Bruttoledigheden faldt med 4100 personer i juni, efter at den steg markant i marts, april og maj. Arbejdsløsheden er på 5,5 procent, hvilket er 0,1 procentpoint lavere end i maj.

Bruttoledigheden dækker over ledige på dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, som er klar til at tage et job herunder personer i aktivering.

Samlet er 154.600 registreret som ledige, hvilket er en stigning på mere end 50.000 fra månederne før coronaudbruddet.

Selv om juni bød på en smule bedring, er der udsigt til flere ledige den kommende tid. Det vurderer Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

- Coronakrisen har ramt dansk økonomi med en ekstrem og ødelæggende fart, hvor ledigheden på få måneder er banket syv år tilbage. Det er ond læsning, og det ændrer dagens tal ikke så meget på.

- Selv om ledigheden pegede en anelse ned i juni, så må vi forberede os på, at endnu flere kommer til at melde sig ledige over de kommende måneder, siger han i en kommentar.

