En af landets største landboforeninger skal se sig om efter en ny topchef.

Det melder Vestjysk i en pressemeddelse.

Landboforeningen understreger den afgående direktør Jens Møller Nielsens store betydning for landbruget gennem årene og hans unikke evne til at se muligheder.

»Han fremhævede erhvervets betydning, synliggjorde vores rådgivere og brandede landbrugets succeshistorier,« siger landboformanden for Vestjysk, Søren Christensen.

Gennem tre årtier har Jens Møller Nielsen ført landbrugserhvervet til større effektivisering i det jyske, og han har til daglig ledt landboforeningens 90 ansatte.

Nu er det snart ved at være slut.

»Vi har jo vidst, dagen vil komme, men vi har været igennem en fantastisk udvikling med en stærk direktør, der altid har matchet vores landmænd,« fortæller landboformanden.

I tiden som direktør kan han se tilbage på at have fusioneret fem landboforeninger i det nordjyske, og han stod i 00'erne for en større flytning af Vestjyske til det nuværende domicil i Ringkøbing.

Hovedpersonen selv ser i en alder af 65 år frem til at have indflydelse på, hvordan seniorlivet skal tilbringes.

»Jeg vil gerne pensionere mig selv, mens jeg stadig er rørig og frisk.«

»Og jeg vil gå og nyde det og cykle på min racer,« siger den tilbagetrædende direktør med et smil på læben.

Aftalen med Jens Møller Nielsen kører, indtil en ny direktør for landboforeningen er fundet.