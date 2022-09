Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Spørger man cheføkonom i Ledernes Hovedorganisation Niklas Praefke, har danskerne – efter to fede år – et magert et af slagsen.

»Sidste år var et sandt jubelår for danskernes privatøkonomi, hvor indkomsterne tog et solidt spring op, og fik pengepungen til at bugne,« siger han til Finans.

Både i 2020 og i 2021 tog danskernes indkomst et nøk opad, hvor den i 2020 steg 15.600 kroner i gennemsnit. Året efter steg den igen med 26.200 kroner til et gennemsnit på 379.900 kroner.

Med den slags penge er der både råd til tropesol, liggestol og lumumba i det varme sand. Men historien bliver en anden, når det kommer til 2022, hvor inflationen smadrer danskernes købekraft.

Ifølge Niklas Praefke har vi i øjeblikket den højeste inflation i 39 år. Derudover bliver der ikke udbetalt ekstra feriepenge i år, hvilket også vil få indflydelse på indkomsterne.

De to foregående år viser med sikkerhed, at danskernes privatøkonomi kom godt ud af corona.

Men det ser ud til, at energikrisen nu kommer til at gøre et stort indhug i privatøkonomien.