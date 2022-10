Lyt til artiklen

Sun-Air lever igen op til sit navn (i første omgang i hvert fald den sidste del).

Efter mere end to år med total pause på grund af corona er det lille danske flyselskab nu igen på vingerne.

Det skriver Finans.dk.

Helt præcist to ruter har Sun-Air igen åbnet for kunder, begge til Storbritannien.

Det er flyvninger fra Billund til London City, der åbnede allerede 5. september, og fra Billund til Manchester, der åbnede 31. oktober. Det sker i samarbejde med British Airways.

»Der er igen basis for at flyve nicheruter, som er målrettet erhvervslivets behov, men jeg forventer ikke at nå tilbage til samme niveau som før coronakrisen,« siger Niels Sundberg, stifter af Sun-Air, til Finans.dk.

Tidligere har flyselskabet også haft flere ruter, og der er planer om langsomt at skalere op igen. Eksempelvis fra basen i Billund til Bruxelles i Belgien.

Den lang nedlukning for aktiviteterne, der blev sat i værk i marts 2020, har i øvrigt betydet, at Sun-Air for første gang nogensinde noterede sig et underskud – det skete, da årsregnskabet kom i 2021.