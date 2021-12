År efter år har tallene været røde på bundlinjen i Daells Bolighus.

Og næsten hvert år har ejerfamilien Daell skudt ekstra kapital i virksomheden for at få den tilbage på ret køl.

Så sent som i december har milliardærfamilien – via Harald Nyborg-koncernen, der er ejet af familien Daell – tilført 15 millioner kroner til den underskudsramte forretning for at dække et aktuelt underskud, skriver Finans.dk.

»Vi har haft endnu et år med underskud, og selvom det er noget mindre end tidligere, har det været nødvendigt at tilføre ny kapital for at dække det underskud, vi ved, der kommer i 2021. Det gør, at vi er sikre på ikke at have en negativ egenkapital i år,« siger Arne Gerlyng-Hansen, topchef i Harald Nyborg, til mediet.

Årets regnskab fra Daells Bolighus er endnu ikke offentliggjort, så derfor vides det ikke, hvor stort dette års underskud bliver.

Ifølge Finans har boligkæden aldrig givet overskud i nyere tid.

Af samme grund har man forsøgt at tilpasse virksomheden ved at lukke butikker og uddanne personalet og forbedre kundeservicen.

Ledelsen i Daells Bolighus tror stadig på, at det kan lykkes at skabe en sund forretning.

Håbet er, at resultatet bliver positiv i 2023.

I dag har Daells Bolighus butikker i Vejle, Slagelse, Holbæk, Odense og Glostrup.