DK4, som var en af taberne i udbuddet af en ny dab-kanal, går fra mandag i luften med en ny digital radiokanal.

Kanalen får navnet Dk4dab, oplyses det i en pressemeddelelse.

- Mens alle andre er tvunget til at spare og lukke kanaler, er vi heldigvis i en situation hvor vi fortsat kan udfylde de mangler, som opstår i udbuddet af ordentlig public service tv og radio, forklarer Stig H. Hasner, stifter og indehaver af selskabet bag DK4, i meddelelsen.

Radiokanalen Dk4dab bliver lanceret, dagen efter at tv-stationen DK4 kunne fejre sit 25-års jubilæum.

- DK4 er i dag en helt nødvendig tv-station, som når ud til omkring 80 procent af landets husstande, og som dækker alle de mange historier og ikke mindst politiske og kulturelle begivenheder, som landets øvrige tv-stationer overser.

- Det skulle ikke undre mig, om det kommer til at gå på samme måde med vores nye Dk4dab, siger Stig H. Hasner.

DK4 var en af tre stationer, som havde budt på at drive den nye dab-kanal.

Den opgave gik i sidste ende til Radio Loud og ikke DK4 eller Radio24syv, som var de andre kandidater.

Efter at udbuddet endte med at blive vundet af Radio Loud, har der været stor debat om de bevæggrunde, som Radio- og tv-nævnet havde for at vælge Radio Loud frem for de to andre kandidater.

Det var især økonomien, der endte med at gøre forskellen for Radio Loud.

Der var 280 millioner kroner at søge om i udbuddet, hvor Radio24syv havde bedt om det fulde beløb.

Radio Loud havde ansøgt om færre penge, og udbuddet var skruet sådan sammen, at man blev bedømt bedre for at søge om et lavere beløb.

Radio Loud blev dog også vurderet højere end Radio24syv på de programplaner, der var en del af ansøgningen.

Særligt Radio24syv har været meget kritisk over afgørelsen.

/ritzau/