Krisen tager kvælertag på restaurationsbranchen, og flere restauranter er gået konkurs som følge af de voldsomme prisstigninger.

Blandt andet i landets næststørste by Aarhus har en række spisesteder i det forgangne år måttet dreje nøglen om.

En tendens, der ser ud til at fortsætte her i det nye år.

Således har endnu en af byens restauranter nu valgt at lukke og slukke.

»De økonomiske udfordringer, som 2022 har budt på, har gjort, at vi har valgt at lukke vores toastbar.«

»Vi takker for denne gang og ønsker alle et godt 2023.«

Sådan ser beskeden ud, når man klikker ind på hjemmesiden for restauranten Toast It, der ligger i det gamle, hippe Latinerkvarteret i byens centrum.

Toast It åbnede tilbage i december 2015 med signaturretten grillede gourmettoast lavet på surdejsbrød og lokale råvarer.

Bag stod den autodidakte kok Jesper Nielsen, som havde hentet inspirationen fra New York og London.

Toast It har haft adresse på den velbesøgte Klostergade i hjertet af Aarhus. Foto: Google Street View Vis mere Toast It har haft adresse på den velbesøgte Klostergade i hjertet af Aarhus. Foto: Google Street View

Aarhus havde længe manglet et sted med gourmettoasts, udtalte han til til netmediet Smag Aarhus tilbage i december 2015 i forbindelse med åbningen.

»Samtidig er toasts et billigt og mættende alternativ til en kedelig madpakke, og de er sundere en burger og pizza. Vi har store ambitioner, og jeg håber at se flere ToastIt-steder på landkortet fremover,« lød det dengang fra Jesper Nielsen.

På trods af at have opnået over 2.000 følgere på Facebook må han nu kaste håndklædet i ringen.

Konkursen bekræftes også på Statstidende. Her fremgår det, at Retten i Aarhus onsdag 4. januar har taget Toast It under konkursbehandling efter en konkursbegæring modtaget 30. december.

Af andre konkursramte Aarhus-restauranter kan blandt andet nævnes restauranterne Reel, Kohalen, Brasserie Juliette, Canblau og Vaca.

B.T. har forsøgt at kontakte Toast It-ejer Jesper Nielsen, men det har ikke været muligt at få fat på ham.