340 personer meldte sig ledige fredag. Det er flere end en normal fredag i påsken, men færre end sidste uge.

Det samlede antal ledige er faldet en smule for anden dag i træk.

Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

I alt var der fredag samlet kommet 45.127 ekstra ledige under coronakrisen. Tallet var torsdag 45.135, og der er derfor tale om et lille fald. Også fra onsdag til torsdag faldt tallet.

Det samlede antal personer, der er registreret som ledige i Danmark, er dermed også faldet. Fredag var det 176.819, hvilket er et fald fra 176.827 personer torsdag.

Faldet viser sig efter en periode med en voldsom stigning i antallet af nytilmeldte ledige.

Den voksende ledighed er sket som følge af udbruddet med coronavirus i Danmark, der har medført en delvis nedlukning af samfundet og dermed arbejdspladser.

I de seneste tal for langfredag fremgår det, at 340 meldte sig ledige langfredag. Det er ligeledes et fald sammenlignet med fredag i sidste uge, hvor 1678 nytilmeldte kom til.

Antallet af nye ledige langfredag er også under niveauet for en almindelig fredag, som har 647 nytilmeldte. En normal fredag er defineret ved gennemsnittet af fredage i samme uge i årene 2015-2019.

Det er dog værd at bemærke, at tallet for langfredag stadig ligger over niveauet for fredage i påskeugen.

Gennemsnittet for langfredag er 198 nye ledige. Også her er der tale om et gennemsnit af årene 2015-2019. Dermed var der 142 flere nytilmeldte ledige end normalt for en langfredag.

- Det er trist for hver eneste dansker, som mister sit arbejde, og alt hvad det indebærer, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en skriftlig kommentar.

- Den alvorlige situation og de triste tal er en kollektiv udfordring og ikke bare et problem for den enkelte. Det synes jeg, vi skal minde os selv om, også mens vi fejrer påske, siger han.

Selv om ministeriets tal viser et lille fald i det samlede antal arbejdsløse, så ser mange i øjeblikket frem mod maj.

Det frygtes nemlig, at antallet af ledige vil stige voldsomt omkring 1. maj, når mennesker, som er fyret i marts, men måske har en måneds opsigelse, melder sig ledige.

/ritzau/