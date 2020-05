Ledighedskøen svandt lørdag med 2422 personer, men de første to dage af maj har samlet givet højere ledighed.

Antallet af ledige steg markant på arbejdernes kampdag, 1. maj, men lørdag blev køen af arbejdsløse en del kortere.

Antallet af ledige faldt således med 2422 personer. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet, der under coronakrisen dagligt gør status på arbejdsmarkedet.

1. maj steg ledigheden med 4303 personer, og dermed har de to første dage af maj samlet budt på en stigning i ledigheden.

Der var op til månedsskiftet en forventning blandt økonomer om en stigning i ledigheden, da nogle af dem, der er blevet fyret i marts, har haft et opsigelsesvarsel på en måned. Derfor er de først meldt ledige i maj.

Selv om ledigheden er faldet, skyldes det ikke nødvendigvis, at dem, der har afmeldt sig som ledige, har fået et nyt job.

Det kan også skyldes, at de er startet uddannelse, er gået på barsel, er blevet syge eller noget helt fjerde.

Lørdag var i alt 180.553 meldt ledige i Danmark. Tallet er steget med knap 49.000 under coronakrisen - fra 9. marts og frem.

De fleste brancher er ramt af højere ledighed, men krisen har været særlig hård ved ansatte på hoteller, restauranter og caféer.

- På bare to måneder er vi gået fra rekordbeskæftigelse til massefyringer på grund af nedlukningen i store dele af verden med store konsekvenser til følge for dem, der desværre har mistet jobbet, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en kommentar til tallene.

Folketinget har vedtaget en række hjælpepakker for at holde hånden under virksomheder og arbejdspladser.

Der gælder blandt andet ordningen for lønkompensation, hvor staten går ind og dækker hovedparten af lønnen op til 30.000 kroner om måneden.

Ifølge Erhvervsministeriet er der søgt lønkompensation for 150.000 ansatte.

/ritzau/