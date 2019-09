Fra starten af næste år kan amerikanske diabetikere have udsigt til billigere insulin fra danske Novo Nordisk.

Gennem længere tid er Novo Nordisk og andre producenter af insulin blevet kritiseret for at tage meget høje listepriser for deres insulin.

Det ser den danske medicinalvirksomhed nu ud til at reagere på, da selskabet vil introducere rabatter på sin insulin på det amerikanske marked.

Det skriver Berlingske Business.

Ifølge mediet arbejder medicinalselskabet på en ny rabatordning, der vil give amerikanske patienter, med eller uden forsikring, adgang til, hvad der svarer til en måneds forbrug af nogle af selskabets typer insulin til en pris på 99 dollar eller omkring 670 kroner.

Til sammenligning er listeprisen for et hætteglas af de samme slags insulin typisk på over 300 dollar eller lidt mere end 2000 kroner.

Ud over rabatordningen vil Novo Nordisk lancere en kopi af sit storsælgende insulin Novolog på det amerikanske marked. Kopiversionen vil blive solgt til den halve pris af den originale.

Rabatordningen og den nye kopiversion ventes at blive introduceret på det amerikanske marked fra starten af næste år, skriver Berlingske Business.

- Når jeg hører om de udfordringer, som patienter med type 1-diabetes har, hvis liv jo afhænger af at få insulin, gør det virkelig indtryk på mig, siger Lars Fruergaard Jørgensen, administrerende direktør hos Novo Nordisk, til mediet.

I USA kan en behandling med insulin hurtigt koste flere tusinde kroner om måneden, hvis patienten ikke har den rigtige sundhedsforsikring.

Derfor har det også fået stor opmærksomhed, når medicinalselskaber igennem en årrække har hævet deres listepriser markant, samtidig med at amerikanere, der har stået uden sundhedsforsikring eller har haft huller i deres forsikringsdækning, har haft meget svært ved at betale deres medicin.

- En amerikaner, der er fyldt 27 år, bliver ikke længere dækket af forældrenes forsikring. Det betyder, at produktet er steget meget voldsomt i pris, når den patient kommer ned på apoteket.

- Det har jeg svært ved at acceptere, siger Lars Fruergaard Jørgensen.

Patienter med type 1-diabetes har behov for at give kroppen insulin, da kroppen ikke længere producerer insulin af sig selv. Det skyldes, at deres immunforsvar har angrebet raske celler i bugspytkirtlen.

/ritzau/