Efter fyringer og en spareplan kan Falck igen præsentere et driftsoverskud.

Det seneste år hos redningstjenesten Falck har budt på spareplan, fyringer og senest en varslet politianmeldelse fra Konkurrencerådet.

Mandag kan ledelsen så fremlægge resultatet af anstrengelserne i 2018 - og det er blevet til vækst i den justerede omsætning og et driftsoverskud.

Væksten i omsætning er dog stort set udelukkende baseret på en voksende afdeling for ambulancedrift.

Andre af Falcks services såsom vejhjælp og healthcare er skrumpet i omfang.

I sidste uge fortalte topchef Jakob Riis, at Falck var nået i mål med sit spareprogram, hvor der skulle fjernes omkostninger for en halv milliard kroner.

Det kan blandt andet ses på bundlinjen, hvor Falck kan melde om et driftsoverskud på over 200 millioner kroner før skat og renter.

Dermed er selskabet tilbage i plus efter at have sluttet sidste år med et driftsunderskud.

Falcks topchef, Jakob Riis, mener, at der er lys for enden af tunnellen for Falck.

- 2018 var et turnaround år. Vi har stadig lang vej igen, men vi er et meget bedre sted nu, end vi var for et år siden, siger han i en pressemeddelelse.

- Vi har forbedret indtjeningen, er blevet bedre til at inddrive udeståender, og har frasolgt aktiviteter, som ikke er en del af kerneforretningen.

- Dette har givet os mulighed for at nedbringe vores gæld, samtidig med at vi er kommet langt med at opbygge vores globale driftsmodeller, som gør os i stand til at udvikle vores forretning og forbedre vores branchelederskab nu og i de kommende år.

/ritzau/